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    Петиция на сайте Белого дома с призывом установить справедливость в Карабахе набрала 100 тыс. подписей

    Теперь администрация Белого Дома должна в течение определенного времени ответить на петицию

    Баку. 13 апреля. REPORT.AZ/ Петиция на официальном сайте Белого дома с призывом содействия освобождению территорий Азербайджана от армянской оккупации  набрала необходимые 100 тыс. подписей.

    Как сообщает Report со ссылкой на сайт Белого Дома, петиция под названием "Установить справедливость и предотвратить большую катастрофу" была размещена 6 апреля.

    В тексте петиции упоминается резолюция ПАСЕ №2085 с требованием немедленного вывода армянских войск с оккупированных территорий Азербайджана.

    Также отмечается, что сопредседатели Минской группы ОБСЕ не смогли достичь серьезного прогресса в деле урегулирования нагорно-карабахского конфликта.

    Теперь администрация Белого Дома должна в течение определенного времени ответить на петицию.

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