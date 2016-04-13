Петиция на сайте Белого дома с призывом установить справедливость в Карабахе набрала 100 тыс. подписей

Баку. 13 апреля. REPORT.AZ/ Петиция на официальном сайте Белого дома с призывом содействия освобождению территорий Азербайджана от армянской оккупации набрала необходимые 100 тыс. подписей.

Как сообщает Report со ссылкой на сайт Белого Дома, петиция под названием "Установить справедливость и предотвратить большую катастрофу" была размещена 6 апреля.

В тексте петиции упоминается резолюция ПАСЕ №2085 с требованием немедленного вывода армянских войск с оккупированных территорий Азербайджана.

Также отмечается, что сопредседатели Минской группы ОБСЕ не смогли достичь серьезного прогресса в деле урегулирования нагорно-карабахского конфликта.

Теперь администрация Белого Дома должна в течение определенного времени ответить на петицию.