​Азербайджанская и грузинская молодежь считает армян виновниками в событиях на линии соприкосновения

Тбилиси. 5 апреля. REPORT.AZ/ Ассоциация азербайджанских юристов Грузии (GAHA), Общественное объединение Borçalı İrəli, Союз новаторов и Альянс реформаторской молодежи Грузии (GİGA) серьезно обеспокоены агрессией Армении в отношении Азербайджана и нарушением режима прекращения огня.

Как передает Report, члены организации, преимущественно молодежь, категорически осуждают провокационные действия армянской армии на оккупированных территориях Азербайджана.

Председатель GAHA Али Бадиров и глава ОО Borçalı İrəli Махаббат Иманов дали подробную информацию о причинах армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта, преступлениях и терактах, чинимых армянами против азербайджанцев, грузин и других народов Южного Кавказа.

Председатель Союза новаторов Вако Пажава и руководитель GİGA Дачи Читая в своих выступлениях отметили, что армяне устраивают провокации не только в Азербайджане, но и на территории Грузии.

В заключении молодежные организации сделали совместное заявление.

В документе подчеркнута важность поддержки территориальной целостности Азербайджана и Грузии, отмечается, что вина за провокации и нарушение режима прекращения огня в последние дни в Нагорном Карабахе и прилегающих к нему азербайджанских территориях полностью лежит на армянской стороне.