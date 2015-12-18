Азербайджанская армия уничтожила на линии фронта 10 армянских военнослужащих, 20 ранено - ОБНОВЛЕНО

Баку. 18 декабря. REPORT.AZ/ Вооруженные силы Азербайджана уничтожили на оккупированных территориях - Нагорном Карабахе 10 армянских военнослужащих, 20 получили ранения. Об этом сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ.

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Баку. 18 декабря. REPORT.AZ/Вооруженные силы Азербайджана прошлой ночью уничтожили трех армянских военнослужащих на окупированнных территориях - Нагорном Карабахе. Как сообщает Report, представитель армянских сепаратистов на оккупированных территориях Азербайджана -Нагорном Карабахе заявил, что прошлой ночью ситуация на линии соприкосновения оставалась напряженной.

Он назвал и имена трех убитых армянских военных: Агаси Григорян 1996 г.р., Рубен Алексанян 1996 г.р. и Гор Оганян 1992 г․р․