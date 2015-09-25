​Азербайджанская армия нанесла по позициям армян 159 огневых удара

Баку. 25 сентября. REPORT.AZ/ Армянские вооруженные подразделения, используя крупнокалиберные пулеметы и минометы калибра 60 мм, нарушили режим прекращения огня по различным направлениям фронта 102 раза за сутки.

Как сообщили Report из пресс-службы министерства обороны, армянские вооруженные подразделения с позиций, расположенных в селах Беркабер, Азатамут Иджеванского района Армении, сел Барекамаван и Довех Ноемберянского района обстреляли позиции азербайджанской армии в селах Гызылгаджилы, Бала Джафарли, Гаймаглы и Кемерли Газахского района, а с позиций, расположенных на безымянных высотах на территории Красносельского района обстреляли позиции нашей армии на безымянных высотах на территории Гедабекского района.

Армянские вооруженные подразделения также подвергли обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана с позиций, расположенных на безымянных высотах близ сел Талыш, Гюлюстан Геранбойского района, Чилябюрт, Гейарх Тертерского района, Новрузлу, Джавахирли, Сарджалы, Шихлар, Юсифджанлы, Кянгярли, Шураабад, Мярзили Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Горадиз, Гараханбейли, Горган, Ашагы Сеидахмедли, Ашагы Вейселли Физулинского района, Мехдили Джебраильского района, а также с безымянных высот на территории Геранбойского, Ходжавендского, Физулинского и Джебраильского районов.



Вооруженные силы Азербайджана с учетом оперативной обстановки нанесли 159 огневых удара по огневым точкам, позициям и окопам врага.