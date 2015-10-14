Азербайджанская армия нанесла 88 огневых ударов по позициям и окопам армян

Баку. 14 октября. REPORT.AZ/ За прошедшие сутки армянские вооруженные подразделения на различных направлениях фронта 87 раз нарушили режим прекращения огня, используя 60-мм минометы.

Как сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана, армянские вооруженные подразделения подвергли обстрелу позиции вооруженных сил Азербайджана вблизи сел Тапгарагоюнлу, Гюлюстан Тертерского района, Сарыджалы, Кянгярли, Шихлар, Шураабад Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Горадиз, Гараханбейли Физулинского района, Мехдили Джабраильского района, а также с безымянных высот на территории Горанбойского, Ходжавендского, Физулинского и Джабраильского районов.

Учитывая оперативную обстановку, азербайджанские вооруженные силы нанесли 88 огневых ударов по огневым точкам, позициям и окопам армян.