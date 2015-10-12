Азербайджанская армия нанесла 48 огневых ударов по позициям армян

Баку. 12 октября. REPORT.AZ/ За прошедшие сутки армянские вооруженные подразделения на различных направлениях фронта 42 раза нарушили режим прекращения огня, используя 82-мм минометы.

Как сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана, армянские вооруженные подразделения с позиций, расположенных в селе Беркабер Иджеванского района, обстреляли азербайджанские позиции в селе Гызылгаджили Газахского района.

Армянские вооруженные подразделения также подвергли обстрелу позиции вооруженных сил Азербайджана вблизи сел Чилябюрт Тертерского района, Сарыджалы, Кянгярли, Шихлар, Новрузлу, Шураабад, Джавахирли Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Горадиз, Ашагы Сеидахмедли Физулинского района, а также с безымянных высот на территории Горанбойского, Ходжавендского, Физулинского и Джабраильского районов.

Учитывая оперативную обстановку, азербайджанские вооруженные силы нанесли 48 огневых ударов по огневым точкам, позициям и окопам армян.