Азербайджанская армия нанесла 112 огневых ударов по позициям армян

Баку. 17 ноября. REPORT.AZ/ За прошедшие сутки армянские вооруженные подразделения на различных направлениях фронта 104 раза нарушили режим прекращения огня.

Как сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана, армянские вооруженные подразделения с позиций, расположенных в селах Воскеван, Довех Ноемберянского района, обстреляли азербайджанские позиции в селах Гушчу Айрым, Кямярли Газахского района, с позиций, расположенных в селах Айгепар, Мосесгех Бердского района - позиции, расположенные на безымянных высотах и селе Агдам Товузского района, с позиций, расположенных на безымянных высотах Красносельского района, - позиции, расположенные на безымянных высотах Гедабекского района.

Армянские вооруженные подразделения с позиций, расположенных на безымянных высотах Красносельского района, обстреляли азербайджанские позиции на безымянных высотах Гедабекского района.

Армянские вооруженные подразделения также подвергли обстрелу позиции вооруженных сил Азербайджана вблизи сел Тапгарагоюнлу Горанбойского района, Чилябурт, Ярымджа, Гёйарх, Чайлы Тертерского района, Джавахирли, Кянгярли, Сарыджалы, Шихлар, Новрузлу, Баш Гарвенд, Гарагашлы, Шураабад, Мярзили Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Горадиз, Гараханбейли, Горган Физулинского района, Мехдили Джабраильского района, а также с безымянных высот на территории Гёйгёльского, Горанбойского, Ходжавендского, Физулинского и Джабраильского районов.

Учитывая оперативную обстановку, азербайджанские вооруженные силы нанесли 112 ударов по огневым точкам, позициям и окопам армян.