Азербайджанская армия нанесла 112 огневых ударов по позициям армян

Баку. 2 октября. REPORT.AZ/ За прошедшие сутки армянские вооруженные подразделения на различных направлениях фронта 104 раз нарушили режим прекращения огня, используя 60-миллиметровые минометы и крупнокалиберные пулеметы.

Как сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана, армянские вооруженные подразделения подвергли обстрелу позиции вооруженных сил Азербайджана вблизи сел Тапгарагоюнлу, Гюлюстан Горанбойского района, Чилябурт, Гёйарх, Ярымджа, Чайлы Тертерского района, Сарыджалы, Юсифджанлы, Джавахирли, Шихлар, Новрузлу, Кянгярли, Шураабад, Гарагашлы, Намирли, Мярзили Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Горадиз, Горган, Ашагы Абдуррахманлы, Ашагы Сеидахмедли, Ашагы Вейсалли Физулинского района, Мехдили Джабраильского района, а также с безымянных высот на территории Горанбойского, Ходжавендского, Физулинского и Джабраильского районов.

Учитывая оперативное положение, азербайджанские вооруженные силы нанесли 112 огневых ударов по огневым точкам, позициям и окопам врага.