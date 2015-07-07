​Азербайджан включит Любовь Казарновскую в черный список

Баку. 7 Июля. REPORT.AZ/ Имя российской оперной певицы Любови Казарновской, незаконно посетившей Нагорный Карабах, будет включено в список нежелательных лиц МИД Азербайджана.

Как передает Report, об этом сообщил глава пресс-службы внешнеполитического ведомства Хикмет Гаджиев.

"Российская оперная певица Любовь Казарновская, нарушив закон "О государственной границе Азербайджана", незаконно совершила визит на территории непризнанного Нагорного Карабаха, в связи с этим в соответствии с общепринятой процедурой ее имя будет включено в список нежелательных лиц", — сказал Гаджиев.

Ранее оперная певица и педагог Казарновская посетила Ханкенди, где провела мастер-класс в музыкальном колледже.