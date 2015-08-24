ВС Азербайджана уничтожили 5 армянских военнослужащих, еще 8 ранены

В результате вражеского обстрела 3 азербайджанских военнослужащих получили легкие осколочные ранения

Баку. 24 августа. REPORT.AZ/ Вечером 22 августа подразделения вооруженных сил Армении в очередной раз нарушили режим прекращения огня и подвергли обстрелу позиции азербайджанских вооруженных сил в направлении Агдамского и Ходжавендского районов, используя 60 и 82-миллиметровые минометы и крупнокалиберные пулеметы. Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Оценивая сложившуюся оперативную ситуацию в данном направлении фронта, командование приняло решение об ответном ударе из минометов и пушек по передовой линии защиты врага по заранее установленным квадратам, в том числе по позициям, постам, окопам, ротным опорным пунктам, коммуникационным линиям.

Несмотря на то, что армянская сторона в очередной раз пыталась скрыть от народа свои потери, согласно полученной информации, погибли 5 военнослужащих ВС Армении, еще 8 получили ранения.

После короткого интенсивного обстрела командование приняло решение о временном прекращении огня для того, чтобы враг смог вынести трупы и оказать помощь раненым.

В результате вражеского обстрела 3 азербайджанских военнослужащих получили легкие осколочные ранения . После оказания неотложной медицин ской помощи военнослужащие были доставлены в военные медучреждения для ока зания более высокоспециализирова нной помощи. По словам врачей, состояние раненых удовлетворительное, угрозы их жизни нет. После оказанной медицинской помощи военнослужащие вернулись в военные части.

"В результате работы, организованной и проведенной для морально-психологической реабилитации личного состава, боевой дух и жажда победы солдат на высоком уровне", - сообщили в министерстве.

Министерство обороны заявило, что ответственность за очередную эскалацию ситуации на линии фронта и человеческие потери в рядах оккупантов всецело несет военно-политическое руководство Армении.

"Минобороны заранее предупреждает, что удары, которые будут наноситься в целях усмирения кровожадных представителей военного руководства Армении, будут более сокрушительными, эффективными и беспощадными", - отмечается в сообщении.