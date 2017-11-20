Азербайджан направил жалобу в Палату депутатов Мексики в связи с незаконным визитом парламентариев на оккупированные территории

Баку. 20 ноября. REPORT.AZ/ Посольство Азербайджана в Мексике направило жалобу в Палату депутатов этой страны в связи с визитом группы депутатов на оккупированные вооруженными силами Армении территории Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом пишет влиятельная мексиканская газета El Financiero.

В статье отмечается, что временный поверенный в делах Азербайджана в этой стране Мамед Талыбов, для того чтобы выразить серьезное недовольство официального Баку в связи с этим фактом, встретился с председателем Палаты депутатов Хорхе Карлосом Рамиресом Марином.

М.Талыбов отметил, что сепаратистский режим, созданный Арменией на оккупированных территориях Азербайджана, является результатом агрессии и оккупации, и поэтому данный визит носит характер провокации и является неприемлемым. Дипломат подчеркнул, что визит депутатов в оккупированный Нагорный Карабах может навредить двусторонним отношениям между Азербайджаном и Мексикой. Он попросил председателя Палаты депутатов расследовать этот визит и принять меры с целью предотвращения подобных случаев в будущем.

"В другом обращении временного поверенного в делах посольства Азербайджана, направленном в секретариат по внешним связям Мексики, говорится, что этот поступок не соответствует духу отношений дружбы и сотрудничества между двумя странами", - отмечено в статье, опубликованной в газете El Financiero.

Напомним, что 21-28 октября мексиканские депутаты Маргарита Куата, Карлос Эрнандес Мирон и Мария Кристина Браво в рамках группы дружбы Мексика-Армения по приглашению правительства Армении совершили визит в Ереван. Они совершили визит в оккупированный вооруженными силами Армении нагорно-карабахский регион без разрешения правительства Азербайджана и невзирая на официальные предупреждения секретариата по внешним связям (МИД) Мексики.