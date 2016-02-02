Азербайджан направил письма главам МИД стран-сопредседателей Минской Группы ОБСЕ

Баку. 2 февраля. REPORT.AZ/ Министерство иностранных дел Азербайджана направило письма главам внешнеполитических ведомств стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции заявил министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров.

Глава МИД напомнил, что сопредседатели МГ ОБСЕ недавно распространили заявление о том, что все решения, принятые по Нагорному Карабаху, должны согласоваться с посредниками.

"Это смехотворно", - отметил министр.

По его словам, в связи с этим МИД Азербайджана направил письма главе МИД России Сергею Лаврову, Госсекретарю США Джону Керри и главе МИД Франции Лорану Фабиусу, в котором отмечается, что "Азербайджан имеет право поднять любой вопрос на международных платформах и никто не имеет права вмешиваться в его суверенные дела".