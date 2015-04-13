Азербайджан исключил из списка "нежелательных лиц" имя еще одного человека

Баку. 13 апреля. REPORT.AZ/ Гражданин Грузии, писатель Давид Турашвили обратился с письмом в министерство иностранных дел (МИД) Азербайджана с просьбой исключить его имя из составленного МИД списка "нежелательных лиц". Отметим, что причиной этому послужило незаконное посещение Д.Турашвили оккупированных территорий Азербайджана и нарушение закона "О государственной границе".

Об этом Report сообщил руководитель пресс-службы МИД Хикмет Гаджиев.

В письме Д.Турашвили отмечает, что визит был беспристрастным и он не хотел демонстрировать неуважительное отношение к нашей стране, территориальной целостности, суверенитету Азербайджана и законам. Д.Турашвили выразил просьбу аннулировать вынесенное в его отношении решение и исключить его имя из списка "нежелательных лиц".

Обращение Д.Турашвили рассмотрели и приняли решение об исключении его имени из списка "нежелательных лиц".