Баку. 27 апреля. REPORT.AZ/ Азербайджан исключил из списка "нежелательных лиц" имя еще одного человека. Об этом Report сообщил руководитель пресс-службы МИД Хикмет Гаджиев.

Так, заместитель редактора аргентинской газеты “Tiempo Argentino” Луис Фараони с 18 по 23 марта нынешнего года совершил незаконный визит на оккупированные территории Азербайджана и его имя было внесено в список "нежелательных лиц".

Луис Фараони обратился с письмом в министерство иностранных дел (МИД) Азербайджана и отметил, что он не знал о том, что посещение оккупированных армянами азербайджанских территорий может закончиться для него внесением его в список "нежелательных лиц".

Фараони выразил глубокое сожаление, что его визит создал для него проблемы с Азербайджаном, и, осознавая тяжесть совершенного им поступка, заявил, что впредь подобные действия не повторятся.

Он, отметив свое уважительное отношение к нашей стране, территориальной целостности, суверенитету Азербайджана и его законам, выразил просьбу рассмотреть вопрос аннулирования вынесенного в его отношении решения и исключить его имя из списка "нежелательных лиц".

Обращение Фараони было рассмотрено и принято решение об исключении его имени из списка "нежелательных лиц".