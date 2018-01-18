Азербайджан и Армения договорились о расширении полномочий наблюдателей по Нагорно-Карабахскому конфликту

Баку. 18 января. REPORT.AZ/ Главы МИД Азербайджана и Армении принципиально договорились расширить возможности аппарата личного представителя действующего председателя ОБСЕ.
Как передает Report, об этом сообщает МИД Армении по итогам завершившейся встречей Эльмара Мамедъярова и Эдварда Налбандяна в Кракове. Встреча прошла по инициативе посредников в переговорах – сопредседателей Минской группы ОБСЕ.
Аппарат личного представителя действующего представителя МГ ОБСЕ (в настоящее время – Анджей Каспшик) ведет мониторинг на линии соприкосновения войск.
Напомним, сопредседатели посетят регион в начале февраля.
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