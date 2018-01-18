 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Азербайджан и Армения договорились о расширении полномочий наблюдателей по Нагорно-Карабахскому конфликту

    Речь идет об аппарате личного представителя действующего председателя ОБСЕ

    Баку. 18 января. REPORT.AZ/ Главы МИД Азербайджана и Армении принципиально договорились расширить возможности аппарата личного представителя действующего председателя ОБСЕ

    Как передает Report, об этом сообщает МИД Армении по итогам завершившейся встречей Эльмара Мамедъярова и Эдварда Налбандяна в Кракове. Встреча прошла по инициативе посредников в переговорах – сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

    Аппарат личного представителя действующего представителя МГ ОБСЕ (в настоящее время – Анджей Каспшик) ведет мониторинг на линии соприкосновения войск.

    Напомним, сопредседатели посетят регион в начале февраля.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi