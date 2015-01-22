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    ​Представители МККК посетили взятых в заложники азербайджанцев

    В ходе визита представителей МККК состоялся обмен посланиями Красного креста

    Баку. 22 января. REPORT.AZ/ Представители миссии Международного комитета красного креста в Нагорном Карабахе посетили взятых в заложники в Кельбаджаре азербайджанцев Дильгама Аскерова и Шахбаза Гулиева, сообщает Report со ссылкой на ArmToday.

    Согласно информации миссии, посещения состоялись 16  и 21 января. В ходе визита представителей МККК состоялся обмен посланиями Красного креста.

    Отметим, что в июле этого года гражданин России Дильгам Аскеров и гражданин Азербайджана Шахбаз Гулиев были взяты армянскими военнослужащими в заложники в Кельбаджаре, а Гасан Гасанов был расстрелян.

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