​Представители МККК посетили взятых в заложники азербайджанцев

Баку. 22 января. REPORT.AZ/ Представители миссии Международного комитета красного креста в Нагорном Карабахе посетили взятых в заложники в Кельбаджаре азербайджанцев Дильгама Аскерова и Шахбаза Гулиева, сообщает Report со ссылкой на ArmToday.

Согласно информации миссии, посещения состоялись 16 и 21 января. В ходе визита представителей МККК состоялся обмен посланиями Красного креста.

Отметим, что в июле этого года гражданин России Дильгам Аскеров и гражданин Азербайджана Шахбаз Гулиев были взяты армянскими военнослужащими в заложники в Кельбаджаре, а Гасан Гасанов был расстрелян.