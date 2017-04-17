Ассоциация польско-азербайджанского сотрудничества присоединилась к "Платформе мира между Арменией и Азербайджаном"

Баку. 17 апреля. REPORT.AZ/ Председатель Ассоциации польско-азербайджанского сотрудничества Витольд Олейник сделал заявление в связи с присоединением к "Платформе мира между Арменией и Азербайджаном".

Как сообщает Report, в заявлении говорится: "Я считаю, что мирное урегулирование - единственный возможный способ положить конец нагорно-карабахскому конфликту. Однако это необходимо реализовать в рамках территориальной целостности, суверенитета и международно признанных границ Азербайджана и Армении. Будучи европейской организацией, мы уважаем ценности и осознаем важность международного права, поэтому поддерживаем платформу на основе официальных заявлений и резолюций, которые были сделаны Минской группой ОБСЕ, Советом Безопасности ООН, Европейским Союзом, Советом Европы и широким международным сообществом. По этой причине я хочу подчеркнуть важность соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН, включая резолюции и решения, принятые другими международными организациями. Кроме того, хочу отметить необходимость деятельности Минской группы ОБСЕ по мирному урегулированию конфликта. Армянский и азербайджанский народы веками жили в мире. Однако по причине неразрешенности конфликта мнение подрастающего поколения в обеих странах сформировалось только в контексте войны. Я поддерживаю идеи мирного сосуществования людей и мирного урегулирования конфликтов. Мы надеемся, что "Платформа мира между Арменией и Азербайджаном" будет вносить весомый вклад в установление дружественных отношений между двумя конфликтующими странами, и в качестве председателя я хочу заверить нашу поддержку в этом начинании и заявляю о присоединении к "Платформе мира между Арменией и Азербайджаном".