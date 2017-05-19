Баку. 19 мая. REPORT.AZ/ Ассоциация европейских журналистов присоединилась к "Платформе мира между Арменией и Азербайджаном".

Как сообщили Report в пресс-службе платформы, 9-го мая 2017-го года сокоординатор "Платформы мира между Арменией и Азербайджаном" от Азербайджана Орхан Набиев, а также члены платформы - председатель Международного Евразийского фонда печати (МФЕП) Умуд Мирзоев, директор Центра истории Кавказа, старший научный сотрудник Института права и прав человека НАНА Ризван Гусейнов встретились с председателем Ассоциации европейских журналистов, членом Ассоциации турецких журналистов Аднаном Фишенком.

В ходе встречи господин Фишенк был детально ознакомлен с работой "Платформы мира между Арменией и Азербайджаном".

Далее Аднан Фишенк, выражая полную поддержку идеям Платформы мира, подписал акт о поддержке платформы и в связи с этим сделал заявление о присоединении к "Платформе мира между Арменией и Азербайджаном".

В заявлении говорится: "Считаю мирное урегулирование армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта одним единственным правильным путем. При этом выражаю уважение территориальной целостности и суверенитету Армении и Азербайджана, а также международно признанным границам обоих государств. Также считаю важным выполнение резолюций, принятых Советом безопасности ООН, и решений других международных организаций в отношении нагорно-карабахского конфликта. В тоже время хочу подчеркнуть важность усилий Минской группы ОБСЕ, направленных на мирное урегулирование конфликта. Армяне и азербайджанцы когда-то имели добрососедские отношения, которые были сформированы в результате многовекового мирного сосуществования. По причине нерешенности конфликта сегодня представления этих народов друг о друге формируются только в контексте войны. Я выражаю согласие идеям мирного сосуществования людей и мирного разрешения всех конфликтов. По причинам, указанным выше, хочу поддержать эту инициативу и заявляю о присоединении к "Платформе мира между Арменией и Азербайджаном", основной целью которой является содействие мирному решению армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта".