​Артемий Лебедев попросил прощения у азербайджанского народа

Баку. 19 февраля. REPORT.AZ/ Гражданин Российской Федерации Артемий Лебедев в письменной форме обратился к Азербайджанской Республике с просьбой исключить его имя из составленного министерством иностранных дел (МИД) списка "нежелательных лиц", куда он был включен из-за нарушения закона "О государственной границе" и несогласованного визита на оккупированные азербайджанские территории.

Об этом Report сообщили в МИД Азербайджана.

В письме А.Лебедев отмечал, что в июле 2010 года посетил оккупированные азербайджанские территории, не зная о необходимости получения официального разрешения соответствующих азербайджанских организаций. А.Лебедев сказал, что уважает территориальную целостность и суверенитет Азербайджана, законы страны и приносит свои извинения азербайджанскому народу за визит на оккупированные территории.

Далее в письме А.Лебедева отмечалось, что впредь он не намерен совершать неразрешенные визиты на оккупированные территории.

Обращение А.Лебедева было рассмотрено в соответствующем порядке и принято решение об исключении его имени из указанного списка.

Отметим, что А.Лебедев является известным блогером и веб-дизайнером.