Армянский сопредседатель исключен из состава Гражданской Платформы Мира между Арменией и Азербайджаном

Баку. 25 декабря. REPORT.AZ/ 25 декабря 2017 года состоялось заседание Правления Гражданской Платформы Мира между Арменией и Азербайджаном.

Как сообщает Report на заседании, проходящем в соответствии с пунктом 6.9.4 Устава Гражданской Платформы Мира, сопредседатель Гражданской Платформы Мира между Арменией и Азербайджаном Ровшан Рзаев вынес на обсуждение вопросы, входящие в повестку дня.

Первый вопрос, выдвинутый на обсуждение, был связан со сменой руководства Секретариата Гражданской Платформы Мира. Были заслушаны заявления координатора Секретариата Орхана Набиева об освобождении его от занимаемой должности в связи с намерением продолжить образование за границей и утверждении его членом Совета Экспертов Гражданской Платформы Мира. На должность нового координатора Секретариата Гражданской Платформы Мира была предложена кандидатура Диляры Эфендиевой, руководителя Центра при Общества защиты прав женщин Азербайджана им.Д.Алиевой. В ходе обсуждения состав Правления принял решение об освобождении Орхана Набиева от занимаемой должности и назначении его членом Совета экспертов, а также утверждении Диляры Эфендиевой на должность координатора Секретариата Гражданской Платформы Мира.

Далее Правление приступило к обсуждению второго вопроса повестки дня – предложение сопредседателя Гражданской Платформы с армянской стороны Рафаэля Исаханяна внести поправки и изменения в Устав Гражданской Платформы Мира между Армений и Азербайджаном, принятый на I Генеральной Ассамблее в Тбилиси 30 октября 2017 года, и его действий за срок сопредседательства, противоречащие принципам Гражданской Платформы Мира. В ходе обсуждений было отмечено, что в соответствии со статьей 6.5 Устава Гражданской Платформы Мира поправки и изменения в Уставе могут быть осуществлены только Генеральной Ассамблеей Гражданской Платформы Мира. Также было отмечено, что в соответствии со статьей 5.10 Устава член Гражданской Платформы исключается из ее состава в случае совершения действий, компрометирующих Гражданскую Платформу Мира и противоречащих ее деятельности.

Сопредседатель Гражданской Платформы Мира Ровшан Рзаев обратился к членам Правления с просьбой выразить отношение к вопросу исключения господина Исаханяна из состава Гражданской Платформы в связи с нарушением указанных пунктов Устава. Сложившаяся ситуация и изложенные факты были обсуждены членами Правления и Рафаэль Исаханян был смещен с поста сопредседателя и исключен из состава Гражданской Платформы Мира. На пост нового сопредседателя Гражданской Платформы Мира была предложена кандидатура члена Правления Артура Агаджанова. Кандидатура А.Агаджанова была обсуждена членами Правления и он был избран сопредседателем Гражданской Платформы Мира.

Затем Члены Правления приняли новых членов Гражданской Платформы и обсудили направления деятельности на 2018 год в соответствии с Постановлением I Генеральной Ассамблеи. Члены Правления Гражданской Платформы Мира между Арменией и Азербайджаном поздравили все страны-члены Правления с наступающим Рождеством и Новым 2018 годом.