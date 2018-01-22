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    Армянский призывник: Вены себе вскрою, а служить не буду

    Эрнест Ованисян выбросился из окна военчасти

    Баку. 22 января. REPORT.AZ/ В ереванский центральный клинический военный госпиталь "Мурацан" 20 января доставлен призывник Эрнест Ованисян с тяжелыми телесными повреждениями. 

    Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, он выбросился из окна военчасти. Причиной такого поступка  стало нежелание служить Ованисяна , призванного в армию 12 января. Прежде, чем выброситься из окна, солдат заявил: "Вены себе вскрою, а служить не буду". 

    По данным армянских СМИ, 12 января Э.Ованисян был направлен отбывать службу на оккупированные территории Азербайджана - Нагорный Карабах.

    С первого же дня он заявлял о нежелании служить. С ним работали юристы и психологи. Вызвали родителей, однако призывник выбросился из окна до их прибытия.

    Пресс-секретарь Минобороны Армении Арцрун Ованисян подтвердил факт членовредительства, не сообщив подробностей инцидента.

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