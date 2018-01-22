Армянский призывник: Вены себе вскрою, а служить не буду

Баку. 22 января. REPORT.AZ/ В ереванский центральный клинический военный госпиталь "Мурацан" 20 января доставлен призывник Эрнест Ованисян с тяжелыми телесными повреждениями.

Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, он выбросился из окна военчасти. Причиной такого поступка стало нежелание служить Ованисяна , призванного в армию 12 января. Прежде, чем выброситься из окна, солдат заявил: "Вены себе вскрою, а служить не буду".

По данным армянских СМИ, 12 января Э.Ованисян был направлен отбывать службу на оккупированные территории Азербайджана - Нагорный Карабах.

С первого же дня он заявлял о нежелании служить. С ним работали юристы и психологи. Вызвали родителей, однако призывник выбросился из окна до их прибытия.

Пресс-секретарь Минобороны Армении Арцрун Ованисян подтвердил факт членовредительства, не сообщив подробностей инцидента.