Армянский офицер: "Тюрьма в Шуше заполнена заключенными военнослужащими из Армении"

Баку. 18 февраля. REPORT.AZ/ Офицер армянской армии, арестованный некоторое время назад, с открытым письмом обратился к министру обороны Армении, где говорит о своей невиновности.

Как сообщает "Report” со ссылкой на hetq.am, в письме лейтенанта Арама Агаяна говорится, что 8 сентября 2015 года в 02:50 заметил отсутствие на месте караульной службы военнослужащего Рудика Григоряна. Он пришел в казарму и застал его заснувшим, а когда хотел разбудить Григоряна между ними случился конфликт.

Он заявил, что в связи с этим случаем против него возбуждено вымышленное уголовное дело и арестован он по сфабрикованному решению суда: "В Шушинской тюрьме держат заключенных военнослужащих граждан Армении, которые находятся вне контроля министерства юстиции. Большинство заключенных - офицеры из Армении. Когда я находился в тюрьме, а также во время суда, из министерства обороны никто моей судьбой не интересовался ".

В то же время он отметил, что в армянской армии царит беззаконие. "Несмотря на то, что случай произошел 8 сентября 2015 года, уголовное дело было возбуждено 19 сентября 2015 года, следователь, ведущий дело, взял показания у пострадавшей стороны до того как произошло преступление, то есть 2 сентября 2015 года".

"По собранным материалам становится ясно, что это дело является подставным, сфабрикованным и заказным" - пишет армянский офицер. В письме он обращает внимание руководства армянской армии что, лозунг "Армия - большая семья" не должен звучать лишь на словах, а нужно принимать настоящие меры: "В настоящее время ситуация, которая царит в армии очень плохая и я не хочу чтобы ни одна армянская семья походила на семью в армии".