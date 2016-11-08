Армянский общественный деятель: Очень надеюсь, что в Баку приедут политики и миротворцы из Армении

Баку. 8 ноября. REPORT.AZ/ "Я в Баку как личность, писатель, человек, который изучил тему и решил сам приехать в Баку, возложить цветы у памятника жертвам геноцида в Ходжалы и поклониться перед святой памятью безвинно погибших людей".

Как сообщает Report, об этом заявил армянский публицист, писатель и общественный деятель Ваге Аветян на конференции на тему "Армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт: основные препятствия и перспективы урегулирования. Взгляд из Армении и Азербайджана".

"Меня Азербайджан прекрасно принял. Мои впечатления будут самыми яркими от этого города. В первый раз я приехал неделю назад, назвал это своим личным хаджом. Я в Баку как личность, писатель, человек, который изучил тему и решил сам приехать в Баку, возложить цветы у памятника жертвам геноцида в Ходжалы и поклониться перед святой памятью безвинно погибших людей. Слава Богу, это случилось", - заявил В.Аветян.

Он подчеркнул, что гуманность важнее политики.

"Гуманизм, который включает в себя любовь к собственной стране. Именно гуманизм – та основа, на которой можно все построить", - сказал публицист.

По его словам, сторонам конфликта еще предстоит поработать по ряду многих вопросов для того, чтобы принести мир в Карабах.

"Я очень надеюсь, что в Баку приедут и политики, и миротворцы из Армении. Если мы не решим проблему сейчас, у нас потом будут очень большие проблемы. Мы помним очень много позитивных случаев в отношениях азербайджанцев и армян. Мы - поколение, которое имеет общее. Мы можем оставить конфликт радикальной молодежи. Мы оставили в беде наших детей. Я призываю решить этот конфликт", - подчеркнул В.Аветян.