Армянский активист: Карабахский конфликт еще долго не решится, мы останемся в нем надолго

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Баку. 14 марта. REPORT.AZ/ Ходжалинская трагедия - не тема для торговли.

Как сообщает Report, об этом заявил армянский активист Ваге Аветян на международной конференции "Нагорно-карабахский конфликт: истоки, миротворчество и роль гражданского общества" в Баку.

Он сказал, что привез с собой в Баку заявления пяти армянских писателей в изгнании, живущих за рубежом, о геноциде в Ходжалы.

"Наши народы и политики считают, что история может определить политику. Необходимо донести до людей тот факт, что вне зависимости от того, кто как знает историю, не меняются международные нормы и отношения. Это касается и вопроса Карабаха, и территориальной целостности Азербайджана", - подчеркнул активист.

Он указал, что ненавистью не решить карабахский вопрос и не добиться сближения двух народов.

В. Аветян высказал мнение, что карабахский конфликт еще долго не решится – "мы останемся в нем надолго".

"Но я призываю всех не терять надежду и довести дело до конца", - подытожил он.