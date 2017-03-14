Армянский активист: Карабахский конфликт еще долго не решится, мы останемся в нем надолго

Баку. 14 марта. REPORT.AZ/ Ходжалинская трагедия - не тема для торговли.
Как сообщает Report, об этом заявил армянский активист Ваге Аветян на международной конференции "Нагорно-карабахский конфликт: истоки, миротворчество и роль гражданского общества" в Баку.
Он сказал, что привез с собой в Баку заявления пяти армянских писателей в изгнании, живущих за рубежом, о геноциде в Ходжалы.
"Наши народы и политики считают, что история может определить политику. Необходимо донести до людей тот факт, что вне зависимости от того, кто как знает историю, не меняются международные нормы и отношения. Это касается и вопроса Карабаха, и территориальной целостности Азербайджана", - подчеркнул активист.
Он указал, что ненавистью не решить карабахский вопрос и не добиться сближения двух народов.
В. Аветян высказал мнение, что карабахский конфликт еще долго не решится – "мы останемся в нем надолго".
"Но я призываю всех не терять надежду и довести дело до конца", - подытожил он.
Cəfər AğadadaşovАвтор новости
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