Армянские вооруженные подразделения обстреляли азербайджанские позиции из минометов и крупнокалиберных пулеметов

Баку. 12 августа. REPORT.AZ/ За прошедшие сутки армянские вооруженные подразделения на различных направлениях фронта 121 раз нарушили режим прекращения огня, используя 60- и 82-миллиметровые минометы и крупнокалиберные пулеметы.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Как сообщили в министерстве, армянские вооруженные подразделения с позиций, расположенных в селах Воскепар Ноемберянского района, Паравакар Иджеванского района, обстреляли азербайджанские позиции, расположенные в селах Ашагы Аскипара Газахского района, селе Кёхнегышлаг Агстафинского района, с позиций, расположенных на безымянных высотах Красносельского района - позиции, расположенные на безымянных высотах Гедабекского района.

Армянские вооруженные подразделения также подвергли обстрелу позиции вооруженных сил Азербайджана вблизи сел Гюлюстан Горанбойского района, Чилябурт, Чайлы, Гызылоба, Ярымджа Тертерского района, Шихлар, Сарыджалы, Кянгярли, Новрузлу, Юсифджанлы, Гарагашлы, Мярзили, Джавахирли, Ширванлы, Шураабад Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Горадиз, Гараханбейли, Ашагы Сеидахмедли, Горган Физулинского района, Мехдили Джабраильского района, а также с безымянных высот на территории Горанбойского, Ходжавендского, Физулинского и Джабраильского районов.

Вражеский обстрел был подавлен ответным огнем.