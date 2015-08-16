​Армянские вооруженные силы нарушили режим прекращения огня 143 раза

Баку. 16 Августа. REPORT.AZ/ Армянские вооруженные подразделения за сутки в целом 143 раза нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта с применением 60-ти и 82-х миллиметровых минометов и крупнокалиберных пулеметов.

Как сообщили Report в пресс-службе Министерства обороны, с позиций, расположенных в селе Беркабер Иджеванского района Армении, были обстреляны наши позиции в селе Гызылхаджилы Газахского района, с позиций же, находящихся на безымянных высотах на территории Красносельского района, подверглись огню безымянные высоты на территории Гядабейского района.

Позиции Вооруженных сил Азербайджана были также обстреляны с позиций, находящихся в селах Тапгарагоюнлу, Гюлистан Геранбойского района, Чилябюрт, Гейарх ,Гызыл Оба, Ярымджа, Чайлы Тертерского района, Шихлар, Кенгерли, Новрузлу, Юсифджанлы, Гарагашлы, Мерзили, Шураабад, Ширванлы, Джавахирли Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Гараханбейли, Горадиз, Ашагы Сеидахмедли, Ашагы Абдуррахманлы, Горган, Ашагы Вейселли Физулинского района, Мехдили Джебраильского района, а также с безымянных высот на территории Гейгельского, Геранбойского, Ходжавендского, Физулинского и Джебраильского районов.

Вражеский обстрел был подавлен ответным огнем.