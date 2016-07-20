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    Армянские вооруженные силы 9 раз нарушили режим прекращения огня

    Были подвергнуты обстрелу азербайджанские позиции в Газахском, Товузском, Физулинском районах

    Баку. 20 июля. REPORT.AZ/ За сутки армянские вооруженные подразделения на различных направлениях фронта 9 раз нарушили режим прекращения огня, используя крупнокалиберные пулеметы.

    Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу министерства обороны Азербайджана, армянские вооруженные подразделения с позиций, расположенных в селе Барекамаван Ноемберяньского района, обстреляли азербайджанские позиции, расположенные в селе Бала Джафарли Газахского района, с позиций, расположенных в селе Айгепар Бердского района, - позиции, расположенные в селе Алибейли Товузского района.

    Позиции Вооруженных сил Азербайджана также были подвергнуты обстрелу с позиций, расположенных вблизи сел Гараханбейли Физулинского района, а также на безымянных высотах Горанбойского района.

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