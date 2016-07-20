Армянские вооруженные силы 9 раз нарушили режим прекращения огня

Баку. 20 июля. REPORT.AZ/ За сутки армянские вооруженные подразделения на различных направлениях фронта 9 раз нарушили режим прекращения огня, используя крупнокалиберные пулеметы.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу министерства обороны Азербайджана, армянские вооруженные подразделения с позиций, расположенных в селе Барекамаван Ноемберяньского района, обстреляли азербайджанские позиции, расположенные в селе Бала Джафарли Газахского района, с позиций, расположенных в селе Айгепар Бердского района, - позиции, расположенные в селе Алибейли Товузского района.

Позиции Вооруженных сил Азербайджана также были подвергнуты обстрелу с позиций, расположенных вблизи сел Гараханбейли Физулинского района, а также на безымянных высотах Горанбойского района.