Армянские вооруженные силы 33 раза нарушили режим прекращения огня

Баку. 31 мая. REPORT.AZ/ За сутки армянские вооруженные подразделения на различных направлениях фронта 33 раза нарушили режим прекращения огня.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Согласно информации, позиции Вооруженных сил Азербайджана были подвергнуты обстрелу с позиций, расположенных вблизи сел Гёйарх, Чилябурт Тертерского района, Куропаткино Ходжавендского района, Джавахирли, Гарагашлы Агдамского района, Гараханбейли, Горадиз Физулинского района, а также на безымянных высотах Горанбейского, Ходжавендского и Джабраильского районов.