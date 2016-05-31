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    Армянские вооруженные силы 33 раза нарушили режим прекращения огня

    Позиции ВС Азербайджана были подвергнуты обстрелу с позиций, расположенных на безымянных высотах Ходжавендского и Джабраильского районов

    Баку. 31 мая. REPORT.AZ/ За сутки армянские вооруженные подразделения на различных направлениях фронта 33 раза нарушили режим прекращения огня.

    Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

    Согласно информации, позиции Вооруженных сил Азербайджана были подвергнуты обстрелу с позиций, расположенных вблизи сел Гёйарх, Чилябурт Тертерского района, Куропаткино Ходжавендского района, Джавахирли, Гарагашлы Агдамского района, Гараханбейли, Горадиз Физулинского района, а также на безымянных высотах Горанбейского, Ходжавендского и  Джабраильского районов.

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