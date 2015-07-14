Армянские вооруженные подразделения обстреляли позиции азербайджанской армии из крупнокалиберного оружия

Баку. 14 июля. REPORT.AZ/ За прошедшие сутки армянские вооруженные подразделения на различных направлениях фронта 83 раза нарушили режим прекращения огня с использованием крупнокалиберного оружия. Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

По данным министерства, армянские вооруженные подразделения с позиций, расположенных в селе Вазашен, Беркабер Иджеванского района, Шаваршаван, Довех Ноемберянского района обстреляли азербайджанские позиции, расположенные на безымянных высотах и в селах Гызылгаджилы, Фарахли, Кямярли Газахского района, с позиций, расположенных в селе Айгепар Бердского района - позиции, расположенные в селе Алибейли Товузского района, с позиций, расположенных на безымянных высотах Красносельского района, - позиции, расположенные на безымянных высотах Гедабекского района.

Армянские вооруженные подразделения также подвергли обстрелу позиции вооруженных сил Азербайджана вблизи сел Гюлюстан, Тапгарагоюнлу Горанбойского района, Чилябурт, Гёйарх Тертерского района, Шураабад, Юсифджанлы, Шихлар, Гарагашлы, Джавахирли, Кянгярли Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Горган, Горадиз, Ашагы Сеидахмедли Физулинского района, Мехдили Джабраильского района, а также с безымянных высот на территории Гёйгёльского, Горанбойского, Ходжавендского, Физулинского и Джабраильского районов.

Вражеский обстрел был подавлен ответным огнем.