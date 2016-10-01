Армянские вооруженные подразделения обстреляли азербайджанские позиции из крупнокалиберных пулеметов

Баку. 1 октября. REPORT.AZ/ За сутки армянские вооруженные подразделения, используя крупнокалиберные пулеметы, на различных направлениях фронта 10 раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Согласно информации, с позиций, расположенных в селах Паравакар, Вазашен Иджеванского района, на безымянных высотах и в селе Барекамаван Ноемберянского района, в селе Чинари Бердского района и на безымянных высотах Красносельского района Армении подверглись обстрелу позиции Азербайджанской армии, дислоцированные на безымянных высотах и в селах Бала Джафарли, Гаймаглы, Кемерли Газахского района и на безымянных высотах на территории Товузского и Гядабейского районов.

Позиции Вооруженных Сил Азербайджана были также обстреляны с позиций расположенных близ оккупированных сел Чилябюрт Тертерского района, Куропаткино Ходжавендского района, а также позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского района.