Армянские вооруженные подразделения обстреляли азербайджанские позиции из крупнокалиберных пулеметов

Баку. 28 сентября. REPORT.AZ/ За сутки армянские вооруженные подразделения на различных направлениях фронта 11 раз нарушили режим прекращения огня, используя крупнокалиберные пулеметы.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Согласно информации, армянские вооруженные подразделения с позиций, расположенных в селе Вазашен Иджеванского района, обстреляли азербайджанские позиции, расположенные на безымянных высотах Газахского района

Позиции ВС Азербайджана были обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гёйарх Тертерского района, Куропаткино Ходжавендского района, а также позиций, расположенных на безымянных высотах на территории Горанбойского района.