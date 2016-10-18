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    Армянские вооруженные подразделения нарушили режим прекращения огня 4 раза

    Позиции ВС Азербайджана обстреляны с позиций на безымянных высотах Джабраильского района

    Баку. 18 октября. REPORT.AZ/ За сутки армянские вооруженные подразделения на различных направлениях фронта 4 раза нарушили режим прекращения огня.

    Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

    Позиции ВС Азербайджана были обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Куропаткино Ходжавендского района, а также с позиций, расположенных на безымянных высотах на территории Тертерского, Физулинского и Джабраильского районов.

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