Армянские вооруженные подразделения нарушили режим прекращения огня 4 раза

Баку. 18 октября. REPORT.AZ/ За сутки армянские вооруженные подразделения на различных направлениях фронта 4 раза нарушили режим прекращения огня.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Позиции ВС Азербайджана были обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Куропаткино Ходжавендского района, а также с позиций, расположенных на безымянных высотах на территории Тертерского, Физулинского и Джабраильского районов.