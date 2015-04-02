​Армянские вооруженные подразделения нарушили режим прекращения огня 60 раз за сутки

Баку. 2 апреля. REPORT.AZ/ Армянские вооруженные подразделения, используя крупнокалиберные пулеметы и минометы, нарушили режим прекращения огня по различным направлениям фронта в целом 60 раз за сутки. Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Так, армянские вооруженные подразделения с позиций, расположенных на безымянных высотах Красносельского района, обстреляли азербайджанские позиции, расположенные на безымянных высотах Гедабекского района.

Позиции ВС Азербайджана также подверглись обстрелу с позиций, расположенных вблизи сел Гейарх Тертерского района, Шыхлар, Ширванлы, Шураабад, Гарагашлы, Сарыджаллы, Мярзили, Джавахирли Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Горадиз, Горган, Гараханбейли, Ашагы Сеидахмедли Физулинского района, Мехдили Джебраильского района, а также с позиций, расположенных на безымянных высотах Геранбойского, Ходжавендского, Физулинского и Джебраилського районов.

Вражеский обстрел был подавлен ответным огнем.