​Армянские вооруженные подразделения нарушили режим прекращения огня 30 раз за сутки

Баку. 6 апреля. REPORT.AZ/ Армянские вооруженные подразделения, используя крупнокалиберные пулеметы и минометы нарушили режим прекращения огня по различным направлениям фронта в целом 30 раз за сутки. Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Так, армянские вооруженные подразделения с позиций, расположенных в селе Паравакар Иджеванского района, обстреляли азербайджанские позиции, расположенные в селе Кохнегышлаг Агстафинского района.

Позиции ВС Азербайджана также подверглись обстрелу с позиций, расположенных вблизи сел Гюлюстан Горанбойского района, Гёйарх, Чилябурт Тертерского района, Шыхлар, Шураабад, Джавахирли, Новрузлу, Сарыджаллы, Юсифджанлы Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Горадиз, Горган, Гараханбейли, Ашагы Сеидахмедли, Ашагы Вейсялли Физулинского района, Мехдили Джебраильского района,а также с позиций, расположенных на безымянных высотах Горанбойского и Физулинского районов.

Вражеский обстрел был подавлен ответным огнем.