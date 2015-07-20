​Армянские вооруженные подразделения нарушили режим прекращения огня 96 раз за сутки

Баку. 20 июля. REPORT.AZ/ Армянские вооруженные подразделения, используя крупнокалиберные пулеметы, нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта в целом 96 раз за сутки. Об этом сообщилиReport в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Армянские вооруженные подразделения с позиций, расположенных в селах Вазашен Иджеванского района, Мосесгех, Айгепар и Чинари Бердского района обстреляли азербайджанские позиции, расположенные на безымянных высотах Газахского района и в селах Агдам, Алибейли и Коханаби Товузского района, с позиций, расположенных на безымянных высотах Красносельского района - позиции, расположенные на безымянных высотах Гедабекского района.

Армянские вооруженные подразделения также подвергли обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана вблизи сел Талыш, Гюлюстан Горанбойского района, Ярымджа, Гейарх, Чилябурт Тертерского района, Шураабад, Шыхлар, Джавахирли, Юсифджанлы, Гарагашлы, Мярзили Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Гараханбейли, Горадиз, Ашагы Сеидахмедли Физулинского района,Мехдили Джебраильского района, а также с безымянных высот на территории Горанбойского, Ходжавендского, Физулинского и Джабраильского районов.

Вражеский обстрел был подавлен ответным огнем.