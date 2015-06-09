​Армянские вооруженные подразделения нарушили режим прекращения огня 92 раза за сутки

Баку. 9 июня. REPORT.AZ/ За прошедшие сутки армянские вооруженные подразделения на различных направлениях фронта 92 раза нарушили режим прекращения огня. Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Армянские вооруженные подразделения с позиций, расположенных в селе Айгепар Бердского района обстреляли азербайджанские позиции, расположенные в селе Алибейли Товузского района, с позиций, расположенных на безымянных высотах Красносельского района, - позиции, расположенные на безымянных высотах Гедабекского района.

Армянские вооруженные подразделения также подвергли обстрелу позиции вооруженных сил Азербайджана вблизи сел Гёйарх Тертерского района, Шураабад, Ширванлы, Гарагашлы, Шыхлар, Сарыджаллы, Джавахирли, Мярзили Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Горадиз, Гараханбейли, Ашагы Сеидахмедли, Горган Физулинского района,Мехдили Джабраильского района, а также с безымянных высот на территории Горанбойского, Ходжавендского, Физулинского и Джабраильского районов.

Вражеский обстрел был подавлен ответным огнем.