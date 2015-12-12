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    ​Армянские вооруженные подразделения нарушили режим прекращения огня 88 раз за сутки

    Вооруженные силы Азербайджана с учетом оперативной обстановки нанесли 88 огневых ударов по огневым точкам, позициям и окопам врага

    Баку. 12 декабря. REPORT.AZ/ Армянские вооруженные подразделения, используя крупнокалиберные пулеметы и минометы калибра 60 мм, нарушили режим прекращения огня по различным направлениям фронта 88 раз за сутки. 

    Как сообщает Report, информацию об этом распространила пресс-служба министерства обороны Азербайджана.

    Армянские вооруженные подразделения с позиций, расположенных в селах Воскеван Ноемберянского района, Беркабер Иджеванского района, обстреляли азербайджанские позиции, расположенные в селах Гушчу Айрым и Гызылгаджили Газахского района.

    Армянские вооруженные подразделения также подвергли обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана вблизи сел Талыш Горанбойского района, Чилябурт, Гёйарх Тертерского района, Джавахирли, Кянгярли, Сарыджалы, Новрузлу, Шураабад, Шихлар, Юсифджанлы, Мярзили, Гарагашлы Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Горадиз, Гараханбейли, Горган, Ашагы Сеидахмедли Физулинского района, Мехдили Джабраильского района, а также с безымянных высот на территории Гёйгельского, Горанбойского, Ходжавендского, Физулинского и Джабраильского районов.

    Вооруженные силы Азербайджана с учетом оперативной обстановки нанесли 88 огневых ударов по огневым точкам, позициям и окопам врага. 

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