​Армянские вооруженные подразделения нарушили режим прекращения огня 88 раз за сутки

Баку. 29 июля. REPORT.AZ/ Армянские вооруженные подразделения, используя крупнокалиберные пулеметы и минометы калибра 60 и 82 мм, нарушили режим прекращения огня по различным направлениям фронта 88 раз за сутки. Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Так, армянские вооруженные подразделения также подвергли обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана вблизи сел Талыш Горанбойского района, Чилябурт, Гёйарх Тертерского района, Шыхлар, Шураабад, Сарыджалы, Джавахирли, Юсифджанлы, Мярзили, Кянгярли, Ширванлы, Гарагашлы, Нямирли Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Гараханбейли, Горган, Горадиз, Ашагы Сеидахмедли Физулинского района, Мехдили Джабраильского района, а также с безымянных высот на территории Гёйгельского, Горанбойского, Ходжавендского, Физулинского и Джабраильского районов.

Вражеский обстрел был подавлен ответным огнем.