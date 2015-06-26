​Армянские вооруженные подразделения нарушили режим прекращения огня 87 раз за сутки

Баку. 26 июня. REPORT.AZ/ За прошедшие сутки армянские вооруженные подразделения в различных направлениях фронта 87 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Армянские вооруженные подразделения с позиций, расположенных в селе Вазашен Иджевандского района, обстреляли азербайджанские позиции, расположенные на безымянных высотах Газахского района, в селах Айгепар, Мосесгех и Чинари Бердского района - азербайджанские позиции, расположенные в селе Алибейли, Агдам и Коханаби Товузского района, с позиций, расположенных на безымянных высотах Красносельского района, - позиции, расположенные на безымянных высотах Гедабекского района.

Армянские вооруженные подразделения также подвергли обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана вблизи сел Тапгарагоюнлу, Талыш, Гюлюстан Горанбойского района, Ярымджа, Гейарх, Чилябурт Тертерского района, Шураабад, Кянгярли, Гарагашлы, Шыхлар, Баш Гярвянд, Юсифджанлы Агдамского района, , Горадиз, Горган, Ашагы Сеидахмедли Физулинского района,Мехдили Джебраильского района, а также с безымянных высот на территории Горанбойского, Ходжавендского, Физулинского и Джабраильского районов.

Вражеский обстрел был подавлен ответным огнем.