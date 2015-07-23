​Армянские вооруженные подразделения нарушили режим прекращения огня 85 раз за сутки

Баку. 23 июля. REPORT.AZ/ Армянские вооруженные подразделения нарушили режим прекращения огня по различным направлениям фронта 85 раз за сутки. Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Армянские вооруженные подразделения с позиций, расположенных в селах Довех, Бердаван Ноемберянского района, обстреляли азербайджанские позиции, расположенные в селах Кемерли, Гаймаглы Газахского района, с позиций, расположенных в селе Чинари Бердского района - позиции, расположенные в селе Агбулаг Товузского района, с позиций, расположенных на безымянных высотах Красносельского района - позиции, расположенные на безымянных высотах Гедабекского района.

Армянские вооруженные подразделения также подвергли обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана вблизи сел Гюлюстан Горанбойского района, Чилябурт, Гызылоба, Ярымджа, Гёйарх, Чайлы Тертерского района, Шыхлар, Шураабад, Гарагашлы, Юсифджанлы, Джавахирли, Мярзили Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Горадиз, Гараханбейли, Ашагы Сеидахмедли Физулинского района,Мехдили Джабраильского района, а также с безымянных высот на территории Горанбойского, Ходжавендского, Физулинского и Джабраильского районов.

Вражеский обстрел был подавлен ответным огнем.