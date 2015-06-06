​Армянские вооруженные подразделения нарушили режим прекращения огня 82 раза за сутки

Баку. 6 июня. REPORT.AZ/ За прошедшие сутки армянские вооруженные подразделения в различных направлениях фронта 82 раза нарушили режим прекращения огня.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Армянские вооруженные подразделения с позиций, расположенных в селе Вазашен Иджеванского района, обстреляли азербайджанские позиции, расположенные на безымянных высотах Газахского района, с позиций, расположенных в селах Мосесгех, Айгепар и Чинари Бердского района - позиции, расположенные в селах Агдам, Алибейли и Коханаби Товузского района, с позиций, расположенных на безымянных высотах Красносельского района - позиции, расположенные на безымянных высотах Гедабекского района.

Армянские вооруженные подразделения также подвергли обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана вблизи сел Тапгарагоюнлу Горанбойского района, Ярымджа, Гёйарх, Чилябурт Тертерского района, Шураабад, Кянгярли, Гарагашлы, Шихлар, Баш Гярвянд, Юсифджанлы Агдамского района, Горадиз, Гараханбейли, Ашагы Сеидахмедли Физулинского района, Мехдили Джабраильского района, а также с безымянных высот на территории Горанбойского, Ходжавендского, Физулинского и Джабраильского районов.

Вражеский обстрел был подавлен ответным огнем.