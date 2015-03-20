Армянские вооруженные подразделения нарушили режим прекращения огня 82 раза за сутки

Баку. 20 марта. REPORT.AZ/ Армянские вооруженные подразделения нарушили режим прекращения огня по различным направлениям фронта в целом 82 раза за сутки. Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Так, армянские вооруженные подразделения с позиций, расположенных в селе Паравакар и Вазашен Иджеванского района Армении обстреляли азербайджанские позиции, расположенные в селе Кохнегышлаг Агстафинского района и позиции, расположенные на безымянных высотах Газахского района.

Позиции ВС Азербайджана также подверглись обстрелу с позиций, расположенных вблизи сел Чайлы, Гызылоба, Гёйарх, Чилябурт Тертерского района, Талыш, Тапгарагоюнлу, Гюлюстан Горанбойского района, Джавахирли, Гарагашлы, Кянгярли, Сарыджаллы, Шыхлар, Мярзили, Баш Гарвенд Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Горадиз, Алханлы, Ашагы Сидахмедли, Ашагы Абдуррахманлы Физулинского района, Мехдили Джебраильского района, а также с позиций, расположенных на безымянных высотах Геранбойского, Ходжавендского, Физулинского и Джебраильского районов.

Вражеский обстрел был подавлен ответным огнем.