​Армяне нарушили режим прекращения огня 80 раз за сутки

Баку. 16 мая. REPORT.AZ/ За прошедшие сутки армянские вооруженные подразделения в различных направлениях фронта 80 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Армянские вооруженные подразделения с позиций, расположенных в селах Айгепар и Мосесгех Бердского района, обстреляли азербайджанские позиции, расположенные в селах Алибейли и Агдам Товузского района, с позиций, расположенных на безымянных высотах Красносельского района, - позиции, расположенные в селе Гаравялиляр и на безымянных высотах Гедабекского района.

Армянские вооруженные подразделения подвергли обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана вблизи сел Талыш, Гюлюстан Горанбойского района, Чайлы, Чилябюрт Тертерского района, Шихлар, Юсифджанлы, Кянгярли, Мярзили Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Горадиз, Горган, Гараханбейли, Ашагы Сейидахмедли Физулинского района, Мехдили Джебраильского района, а также с безымянных высот на территории Горанбойского, Ходжавендского, Физулинского и Джебраильского районов.

Вражеский обстрел был подавлен ответным огнем.