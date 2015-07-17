Армянские вооруженные подразделения нарушили режим прекращения огня 78 раз за сутки

Баку. 17 июля. REPORT.AZ/ За прошедшие сутки армянские вооруженные подразделения на различных направлениях фронта 78 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Как сообщили в министерстве, армянские вооруженные подразделения с позиций, расположенных в селе Довех Ноемберянского района, обстреляли азербайджанские позиции, расположенные в селе Кямярли Газахского района, с позиций, расположенных на безымянных высотах и в селах Айгепар, Чинари Бердского района, - позиции, расположенные в селах Алибейли, Агбулаг, Мунджуглу Товузского района.

Армянские вооруженные подразделения также подвергли обстрелу позиции вооруженных сил Азербайджана вблизи сел Гюлюстан Горанбойского района, Чилябурт, Гёйарх, Чайлы Тертерского района, Шураабад, Шихлар, Юсифджанлы, Джавахирли, Кянгярли, Сарыджалы, Мярзили Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Горган, Горадиз, Гараханбейли, Ашагы Сеидахмедли Физулинского района, Мехдили Джабраильского района, а также с безымянных высот на территории Горанбойского, Ходжавендского, Физулинского и Джабраильского районов.

Вражеский обстрел был подавлен ответным огнем.