​Армянские вооруженные подразделения нарушили режим прекращения огня 78 раз за сутки

Баку. 29 мая. REPORT.AZ/ За прошедшие сутки армянские вооруженные подразделения по различным направлениям фронта 78 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Армянские вооруженные подразделения с позиций, расположенных на безымянных высотах, в селах Айгепар и Чинари Бердского района, обстреляли азербайджанские позиции, расположенные в селах Мунджуглу, Алибейли и Агбулаг Товузского района, с позиций, расположенных на безымянных высотах Красносельского района, - позиции, расположенные на безымянных высотах Гедабекского района.

Армянские вооруженные подразделения также подвергли обстрелу позиции вооруженных сил Азербайджана вблизи села Талыш Горанбойского района, Чайлы, Гёйарх, Чилябурт Тертерского района, Шураабад, Шихлар, Юсифджанлы, Сарыджалы, Джавахирли, Кянгарли, Гарагашлы, Марзили, Ширванлы Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Горадиз, Гараханбейли, Ашагы Сеидахмедли Физулинского района, Мехдили Джабраильского района, а также с безымянных высот на территории Гёйгельского, Горанбойского, Ходжавендского, Физулинского и Джабраильского районов.

Вражеский обстрел был подавлен ответным огнем.