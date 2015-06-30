​Армянские вооруженные подразделения нарушили режим прекращения огня 73 раза за сутки

Баку. 30 июня. REPORT.AZ/ За прошедшие сутки армянские вооруженные подразделения по различным направлениям фронта 73 раза нарушили режим прекращения огня. Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Армянские вооруженные подразделения с позиций, расположенных в селе Воскепар Ноемберянского района обстреляли азербайджанские позиции, расположенные в селе Ашагы Ескипара Газахского района, в селах Айгепар, Мосесгех и Чинари Бердского района - азербайджанские позиции, расположенные в селе Алибейли, Агдам и Коханаби Товузского района.

Армянские вооруженные подразделения также подвергли обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана вблизи сел Тапгарагоюнлу Горанбойского района, Ярымджа, Гейарх, Чилябурт Тертерского района, Шыхлар, Гарагашлы, Сарыджалы, Кянгярли, Юсифджанлы Агдамского района, Гараханбейли, Горадиз, Ашагы Сеидахмедли Физулинского района, Мехдили Джебраильского района, а также с безымянных высот на территории Горанбойского, Ходжавендского, Физулинского и Джабраильского районов.

Вражеский обстрел был подавлен ответным огнем.