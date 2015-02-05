​Армянские вооруженные подразделения нарушили режим прекращения огня 70 раз за сутки

Баку. 5 февраля. REPORT.AZ/ Армянские вооруженные подразделения, используя крупнокалиберные пулеметы, нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта в целом 70 раз за сутки. Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Так, армянские вооруженные подразделения с позиций, расположенных в селах Паравакар, Беркабер Иджеванского, Шаваршаван Ноемберянского районов обстреляли азербайджанские позиции, расположенные на безымянных высотах и в селах Кохнегышлаг Агстафинского, Ферехли, Гызылгаджили Газахского районов, с позиций, расположенных в селах Чинари, Айгепар и Мосесгех Бердского района - азербайджанские позиции, расположенные в селах Алибейли, Агдам, Коханаби, Гаджиалылы и Агбулаг Товузского района, с позиций, расположенных на безымянных высотах Красносельского района - позиции, расположенные на безымянных высотах Гедабекского района.

Позиции Вооруженных сил Азербайджана также подверглись обстрелу с позиций, расположенных вблизи сел Чилябурт Тертерского района, Шураабад, Юсифджанлы, Кянгярли, Сарыджаллы, Шыхлар, Джавахирли, Ширванлы Агдамского района, Горадиз, Гараханбейли, Ашагы Сеидахмедли, Горган Физулинского района, а также с позиций, расположенных на безымянных высотах Гёйгельского, Геранбойского, Ходжавендского, Физулинского и Джебраильского районов.

Вражеский обстрел был подавлен ответным огнем.