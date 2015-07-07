Армянские вооруженные подразделения нарушили режим прекращения огня 69 раз за сутки

Баку. 7 июля. REPORT.AZ/ За прошедшие сутки армянские вооруженные подразделения на различных направлениях фронта 69 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Армянские вооруженные подразделения с позиций, расположенных в селах Паравакар, Беркабер Иджеванского района, Шаваршаван, Довех Ноемберянского района, обстреляли азербайджанские позиции, расположенные в селе Кёхнегышлаг Агстафинского района, на безымянных высотах, в селах Гызылгаджилы, Фарахли и Кямярли Газахского района, с позиций, расположенных на безымянных высотах Красносельского района, - позиции, расположенные на безымянных высотах Гедабекского района.

Армянские вооруженные подразделения также подвергли обстрелу позиции вооруженных сил Азербайджана вблизи сел Гюлюстан, Талыш, Тапгарагоюнлу Горанбойского района, Чилябурт, Гызылоба Тертерского района, Шураабад, Юсифджанлы, Шихлар, Сарыджалы, Баш Гарвенд, Кянгярли, Джавахирли, Мярзили Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Горган, Горадиз, Ашагы Сеидахмедли Физулинского района, Мехдили Джабраильского района, а также с безымянных высот на территории Гёйгёльского, Горанбойского, Ходжавендского, Физулинского и Джабраильского районов.

Вражеский обстрел был подавлен ответным огнем.